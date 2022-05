Po letu dni v veliki akciji znova iskali Boštjana, pogrešanega niso našli

Kako potekajo iskanja?

Kot je pojasnil Bojan Kos s PU Kranj, prve aktivnosti pri vsaki pogrešitvi človeka so vedno najprej povezane z zbiranjem in vrednotenjem informacij, ki bi bile lahko povezane z izginotjem, med njimi gre osebne značilnosti pogrešane osebe, interakcijo z okoljem, ugotavljanje motiva za odhod, dogajanje pred izginotjem in njegovo gibanje itd. Gre za zbiranje informacij v širšem kontekstu, da bi se oseba našla. Sledijo še iskalne akcije in druge aktivnosti, običajno v sodelovanju s službami, ki imajo določena specialna znanja ali lahko pomagajo. Policija preveri vse okoliščine izginotja in izvede vse potrebne ukrepe za izsleditev pogrešane osebe. Oseba je pogrešana, dokler ni najdena živa ali ni najdeno oziroma identificirano njeno truplo.

Glavni kriterij za umestitev osebe na seznam pogrešanih oseb je nenadna in nepričakovana odsotnost iz kraja bivališča oziroma iz družinskega, socialnega ali poklicnega okolja, in je to prijavljeno policiji ter kljub izvedenim ukrepom oseba ni najdena. Na leto celotna Policija obravnava okoli 500 prijav pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki v povprečju okoli 30%. Največ pogrešanih je odraslih oseb in starejših, predvsem gre za osebe z demenco ali drugimi starostnimi boleznimi, ali pa za izgubljene osebe v gorah in podobno.

Večina prijav pogrešanja je podana v enem dnevu in v enem dnevu je večina pogrešanih tudi najdena. Policija ugotavlja, da je polovica odraslih pogrešanih najdena v 2 do 3 urah, v roku 10 ur je najdeno več kot 70% pogrešanih, v 24 urah več kot 80%. Skrbi preostalih 20%, ki ostanejo pogrešani in za katere obstaja večja verjetnost, da potrebujejo pomoč. Za otroke do 14 leta pa velja, da jih je preko 90% pogrešanih najdenih nekje v 4 urah po prijavi. Pogrešane osebe se same vrnejo domov v okoli 30%, policija jih najde tudi okoli 30%, nekje okoli 30% pa jih najdejo starši, svojci, prijatelji. Nekaj pa je tudi takih, ki se jih najde v bolnišnicah. V nekaj odstotkih do nekje 10% je najdenih mrtvih, največkrat kot posledica naravne smrti, nesreče, samomora. Na Gorenjsko številko 113 je bilo lani sprejetih 167 klicev o pogrešanih osebah. Mnogi so bili najdeni praktično takoj in je šlo večinoma za krajše pogrešitve, bodisi zaradi zdravstvenih razlogov; slabotne osebe; skrbi svojcev ali prijateljev, da se je sorodniku/znancu kaj zgodilo, ker se ne oglasi na telefon; izostanek iz socialno-varstvenih zavodov ipd. V 38 iskalnih akcijah se je iskalo 28 pogrešanih oseb. Določene iskalne akcije so trajale tudi več dni. Pet oseb je bilo lani najdenih mrtvih, so še sporočili s PU Kranj.