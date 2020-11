Po Mariboru taval izgubljen poni

V Mariboru so mimoidoči opazili, da od Trčove proti Malečniku hodi konj, pasme poni. Obvestili so policiste, policisti konjeniki so nato konja prijeli in ga nastanili pri bližnjem rejcu konj. Zdaj iščejo lastnika.

icon-expand Izgubljen poni FOTO: PU Maribor Zjutraj ob 6.29 so mariborske policiste obvestili, da od Trčove proti Malečniku hodi konj, pasme poni. Policisti konjeniki so konja prijeli in ga nastanili pri bližnjem rejcu konj. icon-expand Izgubljen poni FOTO: PU Maribor Lastnika konja in vse, ki bi vedeli čigav je izgubljeni konj, prosijo, da pokliče na interventno telefonsko številko policije 113.