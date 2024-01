Po Mariboru zažigali vozila in objekte, povzročili za 600.000 evrov škode

Na Policijski upravi Maribor so med aprilom in novembrom lani prejeli večje število prijav požarov na območju mesta Maribor in v bližnji okolici. Na podlagi opravljenih ogledov in zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je več prijavljenih požarov nastalo kot posledica storitve kaznivega dejanja.

Kriminalisti so nato pridržali pet oseb in opravili pet hišnih preiskav na območju mariborske policijske uprave. Štiri osumljence so zaradi utemeljenega suma storitve skupno osmih kaznivih dejanj – povzročitve splošne nevarnosti, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari in tatvine – s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor.

So pa kriminalisti še naprej intenzivno zbirali obvestila in preverjali zbrane dokaze zaradi suma, da so osumljenci izvršili še druga tovrstna kazniva dejanja. Z dodatnim zbiranjem obvestil so ugotovili, da so iste osebe utemeljeno osumljene storitve še 18 kaznivih dejanj.