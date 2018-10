Po mesecu in pol izvedeli, kdo je ponesrečenka

10. septembra je osebno vozilo zapeljalo z mangartske ceste in zagorelo. Voznik, 54-letni državljan Nemčije, je bil hudo poškodovan, v avtomobilu pa so našli še zoglenelo truplo. Več kot mesec in pol po tragičnem dogodku je identiteta žrtve vendarle znana. Gre za 45-letnico, prav tako nemško državljanko.

Kot smo že poročali, je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici odredil sodno obdukcije, ki so jo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer so izvedli vse ukrepe za nedvomno ugotovitev in potrditev identitete omenjene osebe. Policija je inštitutu posredovala primerjalne vzorce, ki jih je zavarovala na kraju tragičnega dogodka in bi lahko pripadali žrtvi. Prav tako je nemške varnostne organe zaprosila za primerjalne vzorce žrtve, s katerimi je bilo v nadaljevanju mogoče nedvoumno potrditi njeno identiteto. Včeraj pa je Inštitut za sodno medicino njeno identiteto tudi uradno potrdil, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Voznik se je najprej zdravil v ljubljanskem kliničnem centru, nato pa je bil premeščen v bolnišnico v Nemčiji.