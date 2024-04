Umoru pri Škofji Loki naj bi botroval medsosedski spor

V mirno in tiho ponedeljkovo popoldne v naselju Podgora, kjer živi vsega 200 prebivalcev, so okoli tretje ure popoldne zarezali zvoki strelov. Tik zatem tuljenje siren, nad hišami pa je poletel policijski helikopter.

Ena od prebivalk je pojasnila, da je vse skupaj izgledalo zelo filmsko, vsem je bilo ukazano naj gredo v hiše in zaprejo vrata. "Tako, da smo vse opazovali skozi okno," je povedala.

Ni trajalo dolgo, da so patrulje s policijskimi psi odkrile, od kje je bilo slišati strele. Policisti naj bi truplo žrtve odkrili na strmem in poraščenem pobočju. Prizorišče je še vedno obdano s policijskim trakom, policisti pa so kot kaže še vedno na delu, kjer s pomočjo vaščanov še sestavljajo celotno zgodbo. Zaenkrat pa so tudi zelo skopi z informacijami.

Žrtev naj bi imela 60, strelec pa približno 50 let. Razlog za to grozovito dejanje pa naj bi bil medsosedski spor oziroma več sporov. Družini strelca in žrtve naj bi se namreč več generacij prepirali okoli kosa zemlje. Vaščani sicer o žrtvi govorijo le z lepimi besedami.

"Prijeten možakar, nekonflikten, nisem vedela, da je imel kakršne koli težave. Med njima so se neke zadeve dogajale, ne vem točno kaj," je dejala ena od sosed.