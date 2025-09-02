Svetli način
Črna kronika

Po napadu na policiste 49-letnico odpeljali z reševalnim vozilom

Kranj, 02. 09. 2025 19.13 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
V ponedeljek se je na Gorenjskem zgodilo več napadov na policiste. Na območju Radovljice sta dva mladoletnika, ki so ju zalotili med prevračanjem smetnjakov, eden za drugim napadla policista. Na območju Bleda pa se je 49-letna ženska spravila na več policistov. Zaradi nepojasnjenega zdravstvenega stanja so jo nato z reševalnim vozilom odpeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policija
Policija FOTO: Luka Kotnik

V ponedeljek okoli 10. ure sta dva mladoletnika v bližini ene izmed bencinskih črpalk na območju Radovljice prevračala smetnjake. Mladoletnika sta takoj ob prihodu policistov začela bežati. Kmalu zatem so enega izmed njiju v bližnji okolici izsledili in je takoj napadel policista, zato so ga obvladali in zoper njega uporabili prisilna sredstva, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

V bližini so izsledili tudi drugega moškega, ki je prav tako takoj napadel policista in ga tudi poškodoval. V nadaljevanju so ga policisti obvladali in zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Gorenjski kriminalisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir ter o vseh okoliščinah dogodka. O vsem bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili.

Policiste pa je v ponedeljek okoli 17. ure napadla tudi 49-letna ženska, ki naj bi se na enem izmed avtobusnih postajališč na območju Bleda nedostojno in agresivno vedla do voznice avtobusa. Policisti so žensko obvladali in zoper njo uporabili prisilna sredstva. Na kraj so poklicali tudi zdravstveno osebje, ki je kršiteljico zaradi nepojasnjenega zdravstvenega stanja z reševalnim vozilom odpeljalo v ustrezno zdravstveno ustanovo.

Kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V nadaljevanju so policisti zoper 49-letnico dobili tudi prijavo, da naj bi enemu izmed občanov poškodovala kolo in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli 400 evrov. Za ta dogodek pa policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in bodo o vseh ugotovitvah prav tako obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

