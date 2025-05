Po napadu psov na območju Miklavža umrla starejša ženska

Na območju Maribora se je pozno zvečer zgodila tragična nesreča. Na območju Maribora na Dravskem polju je pozno popoldan umrla starejša ženska, po naših informacijah pa naj bi bila njena smrt posledica napada psa. Slednje so kasneje na Policijski upravi Maribor tudi potrdili: "Prve ugotovitve kažejo na to, da bi lahko umrla zaradi posledic poškodb, nastalih ob napadu psa."

Medij ob tem še poroča, da naj bi imeli policisti v preteklosti že večkrat opravka prav zaradi psov. V lasti je imel tri pse, neuradno dve argentinski dogi in enega pit bull terierja, oblasti pa naj bi jih še nedavno lastniku odvzele. A naj bi se v tem času že vrnili k lastniku.

Policija je potrdila, da so bile o dogodku obveščene pristojne službe, obveščena pa sta bila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti so sicer še na kraju in še opravljajo ogled kraja ter preverjajo okoliščine dogodka, ki so privedle do smrti ženske.