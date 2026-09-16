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Črna kronika

Po napadu v Mariboru prijeli tri moške, tudi mladoletnika

Maribor, 16. 09. 2026 13.26 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Slovenska policija

Prejšnjo sredo je več moških fizično obračunalo z drugim moškim, ki je moral zaradi lažjih poškodb poiskati zdravniško pomoč. Policija je teden dni po incidentu sporočila, da so pridržali tri moške, tudi enega mladoletnika, z območja Maribora. Med hišnimi preiskavami so pri njih zasegli tudi več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku.

Fizični obračun se je zgodil v sredo, 9. septembra, na območju Tabora v Mariboru. Skupina neznancev naj bi se spravila na taksista, ga pretepla, nato pa se razbežala, je poročal Večer. Moški je utrpel lažje poškodbe, zato so ga odpeljali v bolnišnico.

"Policisti Policijske postaje Maribor II so v zvezi s tem danes na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost trem moškim, starim 38 in 18 let, ter eni mladoletni osebi z območja Maribora zaradi razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari," so sporočili s PU Maribor.

Pri osumljencih so opravili tudi hišne preiskave in zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. "Eden od osumljencev bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, kazenska ovadba pa bo podana tudi zoper preostala dva osumljenca," so javili mariborski policisti.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
za bojši jutri
16. 09. 2026 14.35
Prav gotovo gre za slovenske državljane in ne za Slovence.
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+1
1 0
RAZKOL
16. 09. 2026 14.09
Predvsem bi bilo treba jasno in glasno izpostavljati poreklo teh "sončkov", ki več ali manj sigurno niso naše gore list. Nujno bo potrebno sprejeti zakon, kjer se tovrstne stvari zapisuje in previdno sledi, da nebi slučajno prihajalo do kakššnih zavajanj kot se to v bistvu že dogaja! Zadnjič ko je balkanec ropal in kradel po bencinski, so zapisali da je govoril kao slovensko, čeprav vsi vemo da stavek "daj pare" tudi približno NI slovenski ane.
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+4
4 0
Morgoth
16. 09. 2026 14.19
Problem je ko veliko zločinov tujcev zamolčijo.
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+2
2 0
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