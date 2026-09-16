Po napadu v Mariboru prijeli tri moške, tudi mladoletnika

Fizični obračun se je zgodil v sredo, 9. septembra, na območju Tabora v Mariboru. Skupina neznancev naj bi se spravila na taksista, ga pretepla, nato pa se razbežala, je poročal Večer. Moški je utrpel lažje poškodbe, zato so ga odpeljali v bolnišnico.

"Policisti Policijske postaje Maribor II so v zvezi s tem danes na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost trem moškim, starim 38 in 18 let, ter eni mladoletni osebi z območja Maribora zaradi razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari," so sporočili s PU Maribor.

Pri osumljencih so opravili tudi hišne preiskave in zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. "Eden od osumljencev bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, kazenska ovadba pa bo podana tudi zoper preostala dva osumljenca," so javili mariborski policisti.