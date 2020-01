Po nesreči na Rogli umrla 50-letna smučarka

Na smučišču na Rogli se je v petek popoldne huje poškodovala 50-letna smučarka, ki je bila doma z območja Maribora. Odpeljali so v celjsko bolnišnico, kjer pa je zvečer zaradi hudih poškodb umrla, so sporočili s PU Celje.

50-letnica je smučala po progi Planja v času, ko je bila proga zaradi urejanja s teptalci snega zaprta. Po do sedaj zbranih podatkih je smučarka padla za teptalcem snega, ki je vozil vzvratno in jo je najverjetneje prevozil, so še zapisali.