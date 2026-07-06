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Črna kronika

Po nesreči obležal na cesti, reševalci so ga uspešno oživljali

Koper, 06. 07. 2026 08.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Slovenska policija

Policiste so v nedeljo dopoldne poklicali na kraj nesreče na cesti Vanganel–Montinjan, kjer je prijavitelj naletel na poškodovanega motorista. Ta je pred tem padel in utrpel hude poškodbe, reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

Policisti so v nedeljo ob 9.18 dobili obvestilo, da je prijavitelj na cesti od Vanganela proti Montinjanu naletel na ponesrečenega 43-letnega motorista. Izkazalo se je, da je zaradi vožnje preblizu roba zapeljal z vozišča, trčil v obcestni jarek, padel in obležal. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ustrezen ukrep izvedli naknadno.

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