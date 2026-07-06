Po nesreči obležal na cesti, reševalci so ga uspešno oživljali

Policisti so v nedeljo ob 9.18 dobili obvestilo, da je prijavitelj na cesti od Vanganela proti Montinjanu naletel na ponesrečenega 43-letnega motorista. Izkazalo se je, da je zaradi vožnje preblizu roba zapeljal z vozišča, trčil v obcestni jarek, padel in obležal. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ustrezen ukrep izvedli naknadno.