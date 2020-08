Po nesreči prehitrega voznika pijana voznica trčila v Darsovo označevalno vozilo

Gorenjski policisti so včeraj v roku pol ure na avtocesti pri Brezjah obravnavali dve prometni nesreči. Najprej je voznik osebnega vozila med vožnjo proti Kranju zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonsko ogrado in obstal na voznem pasu. Policisti in delavci Darsa so kraj nesreče takoj zavarovali, organizirali vožnjo mimo mesta nesreče po prehitevalnem pasu in omejili hitrost na 80 km/h.