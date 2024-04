Po nesreči s štirikolesnikom ogroženo voznikovo življenje

Nesreča se je zgodila v soboto, nekaj čez polnoč. Po poročanju policistov je nesrečo povzročil voznik, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in se prevrnil.

"V nesreči se je voznik huje poškodoval in njegovo življenje je ogroženo," so sporočili s PU Ljubljana in dodali, da policisti še nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.