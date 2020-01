Eden izmed osumljencev več ropov nekdanji uslužbenec policije

Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Celju so celjski policisti prijeli dva moška, ki sta osumljena več ropov črpalk in pošt na širšem celjskem območju. Njuno prijetje je bilo rezultat obsežne preiskave, katere podrobnosti je predstavil vodja Sektorja kriminalistične preiskave, Damijan Turk .

"Naši kriminalisti so v torek zvečer na območju Slovenskih Konjic prijeli moška, stara 29 in 41 let. Sumimo ju več kaznivih dejanj, oba sta doma z območja Celja," je uvodoma povedal Turk. 41-letni osumljenec je nekdanji uslužbenec policije, ki so mu pred dvema letoma odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Leta 2011 smo ga prvič vrgli iz službe, pa je bil po odločbi sodišča vrnjen v službo, drugič pa se je to zgodilo v sredini leta 2018.

V zadnjem ropu sta zamaskirana vstopila v bencinski servis in proti uslužbenki uporabila silo. Zahtevala sta vinjete in denar v vrednosti več kot 50.000 evrov. Potem sta bežala pred policisti po avtocesti v smeri Dramelj in po stranskih cestah do Slovenskih Konjic. Policisti so morali uporabiti 'stinger', zaradi poškodb vozila pa sta osumljenca naprej bežala peš, nakar so ju uspeli prijeti. Pri begu sta poškodovala več vozil drugih udeležencev v prometu.

Osumljena več oboroženih ropov v lanskem letu

Prvega marca lanskega leta sta 29-letnik in 41-letnik zamaskirana vstopila v prostore pošte na Vranskem in uslužbenko z orožjem prisilila, da jima izroči 5000 evrov. Oropala sta tudi bencinski servis v Šempetru, kjer sta dve uslužbenki prisilila, da jima izročita denar in vinjete v vrednosti manj kot 5000 evrov. Oborožena sta oropala tudi pošto na Teharjah in odnesla 5000 evrov. Turk je povedal še, da sta rop vedno izvedla v zadnjih minutah delovnega časa oziroma tik pred zaprtjem bencinskega servisa oziroma pošte. "To je bil skupni imenovalec vseh kaznivih dejanj,"je še dodal.

Na PU Celje še vedno ugotavljajo, če sta vpletena še v kakšen rop, danes pa ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Celju.