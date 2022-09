Po padcu na podravski avtocesti umrl motorist

Včeraj popoldne so bili mariborski policisti obveščeni, da je med vožnjo na avtocesti A4 pri razcepu Slivnica padel motorist. Ugotovili so, da je 51-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zato ga je zaneslo na levo stran vozišča, kjer je z motornim kolesom bočno trčil v kovinsko varnostno ograjo, nato pa padel po vozišču. Posledice padca so bile za motorista tako hude, da je na kraju nesreče umrl. V nesreči je bil udeležen sam, so še sporočili s PU Maribor.