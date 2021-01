Po padcu v zaledenel ribnik ogroženo življenje sedemletnega otroka

Kot so zapisali, sta bila otroka na zaledenelem ribniku, ko se je obema udrl led, tako da sta oba padla v vodo. Enega od njiju so iz vode rešili svojci in ga oživljali do prihoda reševalcev, ki so ga prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Po uspešnem oživljanju so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.