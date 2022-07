Po padcu z jadrnice umrl v razburkanem morju

Izolski policisti so bili malo pred 19. uro obveščeni o nesreči pri ribiškem pomolu Izola, v kateri je bil udeležen avstrijski državljan. Do nesreče je prišlo, ko je moški stopil na jadrnico, nato pa zaradi visokih valov padel v morje. Moškega je v močno razburkanem morju plovilo stisnilo ob skale in je na kraju umrl.

Policijsko upravo Koper so danes ob 18.43 obvestili, da se je z ribiškega pomola v Izoli zaradi močnega in sunkovitega vetra odtrgala jadrnica z avstrijskimi registrskimi označbami. To je opazil lastnik jadrnice, ki je s pomola skočil na plovilo, nato pa zaradi visokih valov padel v morje. 74-letnega moškega, državljana Avstrije, je plovilo stisnilo ob skale in moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Plovilo, ki se je ob trku v skale močno poškodovalo, se je na kraju nesreče potopilo. Na kraju trenutno potekata reševanje in intervencija gasilcev. Policisti bodo opravili ogled in o ugotovitvah obvestili državno tožilstvo.