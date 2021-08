Po petih urah našli 21-letnika, ki je pod vplivom drog skočil v Savo

Policisti so moškega v Krškem iskali s pomočjo reševalnih psov, gasilci pa so s čolnom pregledovali reko Savo, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah Policije se je 21-letnik udeležil zabave, na kateri je zaužil prepovedano drogo. Kasneje je dobil hude blodnje in preganjavico, zato je pobegnil s kraja zabave, skočil v reko in jo preplaval. Nato se je sprehodil po mestu in se skrival pred 'preganjalci'. Njegovi znanci so poklicali na pomoč, regijski center za obveščanje pa je obvestil policiste, ki so sprožili iskalno akcijo.

Kot so opozorili na PU Novo mesto, so bile nočne in jutranje temperature okoli 10 stopinj Celzija in je obstajala nevarnost podhladitve.

Ko so ga policisti našli, je 21-letnik še vedno kazal znake učinkov prepovedanih drog, zato so na kraj prispeli reševalci z zdravnikom. Po pregledu so ga odpeljali v brežiško bolnišnico in obvestili njegove starše.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog so se v preiskavo vključili tudi kriminalisti PU Novo mesto.