Po ugrizu kače planinec v dolino s helikopterjem

Ekipa za helikoptersko pomoč v gorah je v nedeljo popoldne na Komni posredovala zaradi ugriza kače, je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos . Državljana Nemčije, ki je pomoč potreboval, so prepeljali v zdravstveno ustanovo in že okreva.

Strupene kače v Sloveniji

V Sloveniji živi enajst vrst kač, med njimi so tri strupene – modras ter navadni in laški gad. Slovenske strupenjače prepoznamo po čokatem telesu, kratkem repu in ozki zenici. Njihov ugriz ponavadi ni smrten. Za modrasa na primer velja, da z enim ugrizom v telo spusti 20 miligramov strupa, medtem ko bi odraslega, 75 kg težkega človeka, ubilo 75 miligramov strupa. Smrtna je enaka količina strupa gada, ki pa ga z enim ugrizom sprosti pol manj kot modras. V kar četrtini primerov ugrizov sicer strupena kača strupa ne vbrizga.

Kako ravnati v primeru ugriza?

Če vas ugrizne kača, morate najprej ugotoviti, ali je bila strupena ali ne. To boste ugotovili po sledi ugriza na vaši koži. "Strupenjače imajo dva zoba strupnika, ki na koži pustita dve ranici, slab centimeter narazen. Ti dve redko krvavita, iz njiju teče sokrvnica; vidita se tudi dva niza vbodov manjših zob. Nestrupena kača pa vas bo zaznamovala z več vbodnimi ranicami v obliki podkvice," piše na spletni strani Gremo v hribe.



Pomembno je, da v primeru ugriza obmirujemo. Nad rano v smeri srca naredimo rahlo prevezo, pičeni ud držimo v poziciji nižje od srca, na rano pa polagamo mrzle obkladke. Ker prizadeti del telesa oteče, je pametno odstraniti nakit. To je tudi dober pokazatelj, ali je kača oddala strup ali ne. Če otekline ni, to pomeni, da strupa ni izpustila.

Prizori iz filmov, ko strup izsesajo, niso resnični, zato tega nikar ne počnite.

Znaki zastrupitve so navadno: okolica ranic se vijolično obarva, pičeno mesto začne peči, zatečejo bližnje bezgavke, na koži se pojavijo modrordeče lise, včasih pomodri cel ud, hitrejše bitje srca, težko dihanje, slabše počutje, žeja, oblivanje znoja, vrtoglavica, bruhanje, driska. V takšnih primerih čim prej poiščite zdravniško oskrbo. Če mesto ugriza po 15 minutah ne oteče, zastrupitve ni, še piše na spletni strani, namenjeni planincem, Gremo v hribe.