Po pomurski avtocesti 203 kilometre na uro

Kot so še sporočili iz PU Murska Sobota, so policisti ob poostrenem nadzoru na pomurski avtocesti, ki je potekal v okviru akcije Hitrost, sicer zabeležili 67 kršitev prometnih pravil. Zabeležili so prekoračitve hitrosti, kršitev odredbe o omejitvi prometa, neuporabe varnostnega pasu in tovora v vozilu. Policisti so nadzor opravljali skupaj s predstavniki finančne uprave in Darsa, so še sporočili iz PU Murska Sobota.

Kranjski policisti pa so ob poostrenem nadzoru v sredo na območju Kranja in Škofje Loke ugotovili 39 kršitev, v 20 primerih je šlo za prekoračitev dovoljene hitrosti. Obravnavali pa so tudi voznika, ki je bil vinjen, in dva motorista, ki sta peljala motor s predelanim izpušnim sistemom.

V četrtkovem krajšem nadzoru na območju celotne Gorenjske so policisti zabeležili še 23 kršitev. Poleg prekoračitve hitrosti so gorenjski policisti obravnavali voznike še zaradi neupoštevanja prometne signalizacije, neuporabe varnostnega pasu in uporabe telefona med vožnjo.

Na policijski upravi Koper pa so v okviru celotedenske akcije zabeležili 20 kršiteljev, od tega pet tujih državljanov. Enajstim voznikom so koprski policisti izdali plačilni nalog, devet jih bo kazen dobilo po pošti. Poleg hitrosti so policisti izdali plačilni nalog še zaradi neuporabe varnostnega pasu in zaradi vožnje z mobitelom v roki.

Skupna akcija agencije za varnost prometa in policije bo sicer potekala še do nedelje. Kot so opozorili, je neprilagojena hitrost namreč še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, zato policisti po vsej državi poostreno preverjajo, ali vozniki omejitve hitrosti upoštevajo.