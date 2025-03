Po pomurski avtocesti drvel 210 kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so opravljali meritve hitrosti na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave. Voznik osebnega avtomobila, znamke BMW, je vozil s hitrostjo 210 km/h, kljub temu da je hitrost omejena na 110 km/h. Vozniku, državljanu Slovenije, so možje v modrem izrekli globo 1200 evrov in devet kazenskih točk.