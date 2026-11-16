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Črna kronika

Po pomurski avtocesti vozil v nasprotni smeri in povzročil nesreči

Murska Sobota, 16. 11. 2026 08.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Napačna smer

Policisti so bili v nedeljo okrog 20.30 obveščeni o vožnji v nasprotni smeri na pomurski avtocesti, med Mursko Soboto in Lendavo. Po hitrem posredovanju so pri Dolgi vasi zaustavili voznika osebnega avtomobila, ki je do takrat povzročil že dve prometni nesreči, ogrožal pa je tudi druge voznike, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Vožnja v napačno smer
Vožnja v napačno smer
FOTO: Shutterstock

Med postopkom so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

Poleg tega so policisti na pomurskih cestah v nedeljo zaradi vožnje brez ustreznega vozniškega dovoljenja dvema kršiteljema zasegli osebna avtomobila. Ob tem so napovedali, da bodo danes na celotnem območju policijske uprave izvajali pogostejše meritve hitrosti z radarjem.

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