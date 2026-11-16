Po pomurski avtocesti vozil v nasprotni smeri in povzročil nesreči

Med postopkom so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

Poleg tega so policisti na pomurskih cestah v nedeljo zaradi vožnje brez ustreznega vozniškega dovoljenja dvema kršiteljema zasegli osebna avtomobila. Ob tem so napovedali, da bodo danes na celotnem območju policijske uprave izvajali pogostejše meritve hitrosti z radarjem.