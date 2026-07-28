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Črna kronika

Po poplavah prijavili milijonsko škodo, zdaj jim grozi zapor

Celje, 28. 07. 2026 12.09 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
K.H.
Občina Rečica ob Savinji

Kriminalisti so zaključili preiskavo suma neupravičenega zahtevka za izplačilo odškodnine zaradi škode, ki so jo povzročile poplave avgusta 2023. Kazensko so ovadili pet pravnih in sedem fizičnih oseb, ki so prijavili škodo v višini več kot dva milijona evrov. Kriminalisti so zbrali dokaze za 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listine. Osumljencem grozi od enega do osmih let zaporne kazni.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje predkazenski postopek začeli v letu 2025 na podlagi ugotovitev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Iz obvestila ministrstva je izhajalo, da je več poslovnih subjektov z območja PU Celje neopravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave v avgustu leta 2023.

"Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline, v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot dva milijona evrov. Ministrstvo jim je 10 odstotkov navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka," so zapisali na PU Celje. 

Kriminalisti so z zbranimi dokazi osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Kazniva dejanja so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za očitana kazniva dejanja jim grozi zaporna kazen od enega do osmih let.

Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že izplačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli dva milijona evrov, so še sporočili iz PU Celje. 

poplave škoda odškodnina preiskava goljufija

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KOMENTARJI48

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
28. 07. 2026 14.12
Zavarovalnice in banke ne smes goljufat. To so pokvarjene institucije katere lahko varajo ljudi brez posledic.
Odgovori
0 0
Dolenjc5
28. 07. 2026 14.09
Kako hitro so se nalezli laži Goloba. Kazen in to največja. Golob je na tem gradil svojo avtoriteto na LAŽI.
Odgovori
0 0
Emyy
28. 07. 2026 14.06
Naj še meni povrnejo dan dopusta, ki sem ga podaril v dobrodelne namene, ta krat
Odgovori
+2
2 0
Dragica Cegler
28. 07. 2026 14.06
Tinček25 A veš Tinček ,da tudi s Kresalko ,ki državi dolguje 9 miljonov nimajo kriminalisti nič.Zaksj bi potem imeli z Mijičem?
Odgovori
+0
1 1
kekec9999
28. 07. 2026 14.05
Sistemsko nam prikrivajo storilce....drugač pa imeli zgled v samem vrhu,Šivilja. Robi.....
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+0
1 1
Sir Oliver
28. 07. 2026 14.01
Janševci in Stevoti. Zihr.
Odgovori
+0
3 3
zmerni pesimist
28. 07. 2026 14.00
In kje so imena nič ne bo iz tega
Odgovori
+3
3 0
prepih
28. 07. 2026 13.59
Za časa YU goli otok NI bil polno zaseden , danes bi bil samo za SLO premajhen.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
28. 07. 2026 13.57
To je tisti prevarant, ko je na televiziji obljubljal 100 novogradenj mesečno? Pravilno, da se ga zapre.
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+1
4 3
dededetox
28. 07. 2026 13.53
Čim je ukradeno miljon + eurov, so kriteriji za tatove drugačni kot za metlice za brisalce! Nič jim ne bo hudega, ker so presegli limit za obravnavo v skladu z zakoni!
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+8
8 0
sherlock2
28. 07. 2026 13.50
Sami Mijčiči...Stevoti itd...jabolko ne pade dleč od drevesa.
Odgovori
+5
9 4
Colgate
28. 07. 2026 13.49
Kako prikladno...
Odgovori
+1
1 0
beli_nosorog
28. 07. 2026 13.46
Joj... A novinar, ki je spacal tole ve, oziroma pozna razliko med Opravičeno in Upravičeno?
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+3
4 1
Brus1234
28. 07. 2026 14.11
V šoli se opravičim, nakup avta pa je upravičen... in tudi zahtevek je neupravičen. Novinar tokrat ve kako se slovnici streže.
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0 0
brabusednet
28. 07. 2026 13.44
Uh pri teh poplavah se je čuda pokradlo.
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+2
3 1
followme
28. 07. 2026 13.36
A za soferja avtobusa v Tolminu ne morate napisat 35 letni filipinec....
Odgovori
+13
13 0
sherlock2
28. 07. 2026 13.47
Pri Nomago tudi vozijo sami črni in potem, da naj grem jaz na cesto s kolesom...niti pod razno.
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+4
4 0
Lark
28. 07. 2026 13.29
Ponarejanje listin vzhodno od Trojan? Kdo bi si mislil....
Odgovori
+12
14 2
Ve?ni optimist
28. 07. 2026 13.25
Ko pa se napiše da so eno Litijsko preplačali z nevem koliko miljini, ... pa vsi vemo, da se je nekdo okoristil, ... pa nič, .... čisto normalno, samo opomin, ..... bratušekova kradla dva miljona, .... pa nič, .... g. 10% pa nič, ... pa res živimo dveh dimenzijah
Odgovori
+15
17 2
Anion6anion
28. 07. 2026 13.27
Kje so dokazi?
Odgovori
+0
6 6
Mean Cat
28. 07. 2026 13.22
Spet nbenih imen in priimkov.....
Odgovori
+12
12 0
prepih
28. 07. 2026 13.21
Kaj Ti podjetniki so kapitalisti k temu kar stremi sodobna družba ali neke še socialistične POŠTENE firme
Odgovori
+2
4 2
NeXadileC
28. 07. 2026 13.18
Hm!? "Kriminalisti so z zbranimi dokazi osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin." - Kriminalisti ne dokazujejo ničesar v pravnih državah, ampak pridobljene dokaze utenekjebo posredujejo sodiščem v (dokazni) sodni postopek. Saj ne živimo v totalitaromizmu.
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+4
5 1
NeXadileC
28. 07. 2026 13.18
utenkjebo > utemeljeno
Odgovori
+2
2 0
beli_nosorog
28. 07. 2026 13.49
Sem hotel isto napisat, pa vidim da novinar niti ne pozna razlike med Upravičeno in Opravičeno... Ah, škoda besed...
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+3
3 0
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