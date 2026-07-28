Po poplavah prijavili milijonsko škodo, zdaj jim grozi zapor

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje predkazenski postopek začeli v letu 2025 na podlagi ugotovitev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Iz obvestila ministrstva je izhajalo, da je več poslovnih subjektov z območja PU Celje neopravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave v avgustu leta 2023.

"Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline, v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot dva milijona evrov. Ministrstvo jim je 10 odstotkov navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka," so zapisali na PU Celje.

Kriminalisti so z zbranimi dokazi osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Kazniva dejanja so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za očitana kazniva dejanja jim grozi zaporna kazen od enega do osmih let.

Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že izplačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli dva milijona evrov, so še sporočili iz PU Celje.