Po poroki v Istanbulu obležala mrtva na brniškem parkirišču

Na kranjskem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju 39-letnemu Irancu, ki naj bi novembra lani na parkirišču brniškega letališča umoril bivšo ženo, prav tako Iranko. Obdolženi se je odločil, da se bo branil z molkom. Izvedenec sodne medicine je na naroku obrazložil poškodbe, ki jih je utrpela žrtev. Prebrali so tudi izpovedbo policistke, ki se je ob prehodu meje na letališču tisti večer pogovarjala z žrtvijo.

Tožilstvo obdolženemu Mohamedu Esmailu Ovjfardu očita, da je 7. novembra lani oborožen z nožem prišel na parkirišče brniškega letališča z namenom, da umori nekdanjo ženo, mater njunih treh otrok. Tožilka Nadja Gasser mu očita, da je dejanje storil na grozovit način, saj se je žrtev poskušala braniti, a jo je vseeno kar enajstkrat zabodel v vitalne predele telesa, pri čemer je žrtev tudi hudo trpela.

Žrtev so našli na enem od parkirišč pri letališču. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Obdolženi, ki je v priporu v Ljubljani in se je današnjega naroka zaradi pomanjkanja sodnih policistov udeležil preko videokonference, na predobravnavnem naroku v začetku aprila krivde ni priznal. Danes pa je povedal, da se bo zagovarjal z molkom. Glede na navedbe iz obtožnice, je obdolženi 33-letno bivšo ženo, sicer prav tako kot on živečo v Avstriji, pričakal na parkirišču brniškega letališča, na katerega je prispela iz tujine. Ko je hotela sesti v svoj avto, jo je v bližini vozila enajstkrat zabodel in poleg tega še večkrat porezal. Zaradi posledic poškodb je na kraju dogodka umrla, obdolženi pa se je odpeljal nazaj v Avstrijo. Aretirali so ga 9. novembra na njegovem delovnem mestu v eni od trgovin v Celovcu.

Več obrambnih ran

Kot je pojasnil izvedenec sodne medicine Martin Mervic, je bilo na truplu več poškodb. Te so povzročile smrt, ki je niti hitra pomoč ne bi mogla preprečiti. Povedal je, da se je žrtev poskušala obraniti napada, kar potrjujejo rane na obeh rokah, ko je skušala zgrabiti in zadržati rezilo. Žrtev je med napadom padla na tla in verjetno je rana na zadnji strani vratu nastala, ko je žrtev ležala na trebuhu, je povedal izvedenec. Truplo je na parkirišču naslednje jutro ob prihodu v službo našel eden od zaposlenih na območju letališča. V preiskavi je povedal, da je med avtomobili na parkirišču na tleh opazil kri in žensko, ki je nepremično ležala na hrbtu, prek ramena je imela torbico, na tleh ob roki pa mobilni telefon. Kot je dejal izvedenec, je možno, da je žrtev obrnil storilec, da bi preveril, ali je mrtva.

