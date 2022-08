Po poskusu posilstva 11-letnice na prostost, zdaj naj bi umoril 14-letnico

Šolarka Ayeen Ambs, ki so jo bližnji opisali kot prijetno in sramežljivo deklico, je izginila 21. julija. Nemška policija je odkrila, da je bila takrat z avtomobilom odpeljana izpred družinske hiše v Gottenheimu, niso pa mogli potrditi, ali je odšla prostovoljno ali ne. Nekaj dni pozneje so njeno truplo našli v jezeru Teufelsee severno od Frankfurta, 300 kilometrov oddaljenem od njene rojstne vasi v zvezni deželi Baden-Württemberg.

Do tja jih je pripeljal 29-letni osumljenec, ki ga je Ayeen nekaj tednov prej spoznala prek spleta. Policija je potrkala na njegova vrata, v stanovanju so našli njena oblačila, nato pa naj bi jih sam odpeljal do njenega trupla. Zdaj mu očitajo tri kazniva dejanja: ugrabitev mladoletnice, spolni napad in umor z namenom prikrivanja drugega kaznivega dejanja.

Lokalni mediji pišejo, da je bil osumljeni pedofil že vključen v program rehabilitacije, potem ko je skušal posiliti 11-letno deklico. Sam je bil takrat star 14 let, med letoma 2007 in 2017 se je nato zdravil pri psihiatru.