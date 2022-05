Po požaru v Belinki izredni inšpekcijski nadzor

Kot so danes sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor, je ogenj izbruhnil v enem izmed stolpov, v katerem poteka linija za pranje topil v proizvodnji vodikovega peroksida. V času nadzora je bilo po njihovih navedbah na lokaciji obrata, ki je obrat večjega tveganja za okolje, zaznati intenziven vonj po organskih topilih.

Gasilna voda s peno, ki je nastala pri požaru, je bila zajeta, saj je stolp umeščen na območju, zgrajenem kot lovilna skleda. Popožarna voda se začasno hrani v nevtralizacijski skledi in tudi v bazenu požarnih voda (1000 kubičnih metrov), so povedali in dodali, da bo odstranjena, ko bodo narejene ustrezne analize vod. Zavezanec mora o nameravanem postopku odstranitve požarne vode pred samim postopkom odstranitve o tem obvestiti inšpektorja za okolje, so opozorili. Neposredno po požaru je sicer Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELMO) vzel vzorec vode iz Štoklca, rezultati pa še niso znani.

V Belinki so že v ponedeljek pojasnili, da je bil ogenj pogašen v manj kot 30 minutah, opozorili pa so še, da niso zabeležili poškodb med zaposlenimi in da ni bilo posledic za okolje. Proizvodnja v stolpu z linijo za pranje topil je začasno prekinjena. Zvečer so navedli, da materialno škodo še ocenjujejo, prebivalcem, ki živijo v bližini obrata, pa so preventivno svetovali, naj se območju tovarne ne približujejo.

Belinka je največji proizvajalec natrijevega perboratova na svetu in eno izmed le osmih evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida, piše na spletni strani Belinke Perkemije. Je članica evropske skupine Helios, ki spada med deset največjih premazniških podjetij na evropskem trgu. Postala je tudi del japonske skupine Kansai Paint.