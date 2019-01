Po požaru v jeseniški bolnišnici preiskava okoliščin

Direktor bolnišnice Janez Poklukar je že v torek zvečer dejal, da so krizne razmere obvladali, od danes pa naj bi vse teklo normalno. Večino bolnikov so že v torek zvečer namestili nazaj na oddelke, izjema je negovalni oddelek, kjer je zagorelo. Bolnike s tega oddelka so prerazporedili na druge oddelke. Tiste nosečnice iz Gorenjske, ki bi to noč morale roditi, so v bolnišnici pozvali, naj namesto Jesenic raje izberejo kranjsko porodnišnico.

Po požaru, ki so ga gasilci pogasili, preden bi se razširil iz sobe, v kateri je izbruhnil, so že v torek zvečer delo prevzeli požarni inšpektor in kriminalistična policija, ki bodo preiskali, kako se je to lahko zgodilo. Po neuradnih informacijah naj bi požar zanetil bolnik. Po naših informacijah naj bi se zažgal eden izmed bolnikov, ki je imel pri sebi vžigalice, ogenj pa naj bi se nato razširil na soseda, oba sta zgorela.

V požaru sta umrli dve osebi, še tretjo osebo so zaradi hudih poškodb prepeljali na intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Razmere si je ogledal tudi minister za zdravje Samo Fakin. Oba z direktorjem Poklukarjem sta izrekla sožalje svojcem umrlih.