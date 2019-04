Po požaru v Ljubljani za več 100.000 evrov škode in dve pogoreli stanovanji

Včeraj je na Beblerjevem trgu v Ljubljani zagorel stanovanjski blok. Šlo je za enega izmed večjih požarov v zadnjem desetletju , je povedal Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana. Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so včeraj preko dneva opravili ogled kraja požara stanovanjskega bloka v Ljubljani, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot smo že poročali, je zaradi posledic požara pomoč v KC Ljubljana iskalo pet oseb. Ena oseba je utrpela hude poškodbe, njegovo življenje je ševedno ogroženo, štiri osebe pa so pomoč iskale zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida. Slednji so že izpuščeni iz zdravniške oskrbe.

V požaru sta pogoreli dve stanovanji, balkon tretjega in del ostrešja bloka. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša za več 100.000 evrov.

O dogodku sta bila obveščena preiskovalna sodnica in tožilec. Po do sedaj zbranem, je bil center požara na enem izmed balkonov v 6. nadstroplju, sam vzrok za požar pa še ni znan.

Mestna občina Ljubljana išče rešitev za daljšo nastanitev stanovalcev

Mestna občina Ljubljana je do sedaj poskrbela za nastanitev petih oseb in sicer v dveh hotelih, išče pa tudi rešitve za njihove daljše začasne nastanitve.



Policisti v zvezi s požarom nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri podanih

sumov kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana.