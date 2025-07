Po požaru v domu za upokojence v sobi našli mrtvega moškega

Policija je bila o požaru obveščena nekaj po 20. uri. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov je zagorelo v sobi v drugem nadstropju objekta," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Zaposleni so evakuirali stanovalce in začeli z začetnim gašenjem, so sporočili gasilci PGD Sevnica, ki so opravili iznos osebe iz objekta, pregledali vse prostore objekta s termo kamero, prezračili prostore in prepovedali bivanje v tem prostoru.

Moškega, ki ni kazal znakov življenja, so našli v sobi. "Smrt moškega je potrdila zdravnica, ki je odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti," so dodali policisti.

Zaradi vdihavanja dima sta zdravniško pomoč potrebovali še dve osebi. Kriminalisti so opravili ogled požarišča, okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.