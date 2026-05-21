Sredi belega dne v centru Ljubljane starejši ženski izmaknila denar

Ljubljanski policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini na območju centra mesta, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc . Okoli 11. ure je neznana storilka pristopila do starejše gospe, ki se je vračala z banke, in ji iz torbice ukradla kuverto z gotovino. Po dejanju je kraj zapustila v neznani smeri.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Občanom pa ob tem svetujejo posebno previdnost pri ravnanju z gotovino na javnih krajih, zlasti po dvigu denarja v bankah ali na bankomatih. "Storilci pogosto izkoristijo trenutek nepazljivosti, predvsem pri starejših osebah, ter izvršijo tatvine na ulici ali v bližini bankomatov in bank. Svetujemo, da denar in druge vrednejše predmete hranite v zaprtih torbah oziroma notranjih žepih oblačil, torbic pa ne puščate odprtih ali brez nadzora. Prav tako bodite pozorni na osebe, ki se vam neupravičeno približujejo ali vas skušajo zamotiti. Ob sumljivem ravnanju takoj obvestite policijo na številko 113," je nekaj nasvetov nanizala Špela Škoporc.