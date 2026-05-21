Črna kronika

Sredi belega dne v centru Ljubljane starejši ženski izmaknila denar

Ljubljana, 21. 05. 2026 09.02 pred 13 minutami 1 min branja 1

D.L.
Žeparstvo

Starejša gospa je v centru Ljubljane postala žrtev tatvine. Potem ko se je vrnila z banke, je k njej pristopila neznana ženska in ji iz torbice ukradla kuverto z denarjem. Osumljenka je nižje postave, nosila pa je moder klobuk in velika sončna očala.

Tatvina se je zgodila v centru Ljubljane.
Ljubljanski policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini na območju centra mesta, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc. Okoli 11. ure je neznana storilka pristopila do starejše gospe, ki se je vračala z banke, in ji iz torbice ukradla kuverto z gotovino. Po dejanju je kraj zapustila v neznani smeri.

Opis storilke: ženska, okroglega obraza, visoka okoli 155 cm, stara okoli 50 let, nosila je večja sončna očala ter moder klobuk, oblečena v temnejšo jakno.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Občanom pa ob tem svetujejo posebno previdnost pri ravnanju z gotovino na javnih krajih, zlasti po dvigu denarja v bankah ali na bankomatih. "Storilci pogosto izkoristijo trenutek nepazljivosti, predvsem pri starejših osebah, ter izvršijo tatvine na ulici ali v bližini bankomatov in bank. Svetujemo, da denar in druge vrednejše predmete hranite v zaprtih torbah oziroma notranjih žepih oblačil, torbic pa ne puščate odprtih ali brez nadzora. Prav tako bodite pozorni na osebe, ki se vam neupravičeno približujejo ali vas skušajo zamotiti. Ob sumljivem ravnanju takoj obvestite policijo na številko 113," je nekaj nasvetov nanizala Špela Škoporc.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Deathstar
21. 05. 2026 09.28
Romunija je to...
