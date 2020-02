Po prijavi policisti izsledili voznika, ki je po avtocesti vijugal mrtvo pijan

"Gorenjski prometni policisti so v torek zvečer zaradi 'nore' stopnje alkohola v izdihanem zraku obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je nezanesljivo vozil po gorenjski avtocesti," svoje policijsko poročilo začenja tiskovni predstavnik PU Kranj. Njegovo vožnjo in skorajšnjo nesrečo pri Torovem je prijavil drugi voznik na interventno številko 113. Voznika so policisti hitro izsledili, ustavljali pa so ga vse od Brnika, ko so pripeljali za njim, do priključka Kranj zahod. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal rezultat 1,40 mg/l alkohola oziroma tri promile alkohola, kar v prometu predstavlja potencialno smrtonosno koncentracijo alkohola v organizmu.

Voznika so policisti pridržali. Zaradi prekrškov so mu že izrekli globo v znesku 620 evrov in sankcijo petih kazenskih točk, ker policistom ni ustavil in je vijugal po cesti. Zaradi alkohola pa bodo proti njemu vložili nujni obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Za vožnjo pod vplivom alkohola nad 0,52 mg/l je predpisana globa v znesku najmanj 1.200 evrov in sankcija 18 kazenskih točk, ki pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.