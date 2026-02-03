Naslovnica
Črna kronika

44-letnik prišel pijan z lova, med prerivanjem ustrelil svojega svaka

Črnomelj, 03. 02. 2026 12.36 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Prizorišče uboja

Novomeška policija je predstavila prve ugotovitve kriminalistične preiskave uboja na območju Bojancev. Glavnega osumljenca, 44-letnika, so včeraj prijeli na Hrvaškem.

Na izjavi za javnost je nastopil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

Črnomaljski policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o pretepu in nasilju v stanovanjski hiši na območju Bojancev. Na kraj je bilo napoteno večje število policistov, tudi policisti posebne policijske enote.

V stanovanjski hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je pobegnil. Po prvih ugotovitvah je oškodovanec v soboto popoldne z družino prišel na obisk k svoji sestri. Po 18. uri se je domov vrnil osumljenec, ki je bil s prijatelji na lovu. Vsi naj bi bili pod vplivom alkohola. Po odhodu prijateljev lovcev je sledil družinski prepir.

44-letnik je nato odšel na krajši počitek, okoli 20.30 pa se je vrnil v dnevno sobo in znova so se sprli. Kasneje se je jezen odpravil v zgornje prostore hiše, za njim pa je odšel njegov polnoletni sin. Ta je ugotovil, da se je oče zaklenil v sobo, slišal pa je tudi, da v nabojnik vstavlja naboje.

Ko je prišel iz sobe, je imel v rokah pištolo. Sin ga je skušal zaustaviti, pri čemer je oče ustrelil v strop. Sin je želel očeta razorožiti, med prerivanjem pa je v zgornje prostore na pomoč fantu prišel še oškodovanec. Osumljencu je kljub temu uspelo sprožiti dva strela. Eden je zadel oškodovanca v prsni koš, kar je bilo zanj usodno.

Po streljanju je 44-letnik zbežal iz hiše. Še pred tem je sin očetu uspel odvzeti orožje. Policisti so na kraju zasegli več kosov strelnega orožja in strelivo ter sprožili iskalno akcijo.

Aretiran na Hrvaškem

Po dveh dneh na begu so moškega včeraj popoldne prijeli hrvaški policisti, in sicer na območju policijske uprave primorsko-goranske županije. Trenutno se nahaja v pridržanju na Hrvaškem in čaka na izročitev. 

Po besedah Božičnika je 44-letnik v nedeljo zjutraj prečkal državno mejo, nato se je cel dan skrival v bližini, v ponedeljek pa ga je opazil občan in poklical policijo.

V preteklosti je policija moškega že obravnavala zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe, a ni bil nikoli pravnomočno obsojen. Je član lovske družine, posedoval pa je tako zakonito kot nezakonito orožje. Trenutno je bil brezposeln, ravno v ponedeljek, ko so ga prijeli zaradi uboja, pa bi moral začeti novo službo.

Za kaznivo dejanje uboja je sicer predvidena zaporna kazen od pet do 15 let, za nedovoljeno posest strelnega orožja pa do pet let zapora.

policija uboj črnomelj

