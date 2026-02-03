44-letnik prišel pijan z lova, med prerivanjem ustrelil svojega svaka

Na izjavi za javnost je nastopil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

Črnomaljski policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o pretepu in nasilju v stanovanjski hiši na območju Bojancev. Na kraj je bilo napoteno večje število policistov, tudi policisti posebne policijske enote.

V stanovanjski hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je pobegnil. Po prvih ugotovitvah je oškodovanec v soboto popoldne z družino prišel na obisk k svoji sestri. Po 18. uri se je domov vrnil osumljenec, ki je bil s prijatelji na lovu. Vsi naj bi bili pod vplivom alkohola. Po odhodu prijateljev lovcev je sledil družinski prepir.

44-letnik je nato odšel na krajši počitek, okoli 20.30 pa se je vrnil v dnevno sobo in znova so se sprli. Kasneje se je jezen odpravil v zgornje prostore hiše, za njim pa je odšel njegov polnoletni sin. Ta je ugotovil, da se je oče zaklenil v sobo, slišal pa je tudi, da v nabojnik vstavlja naboje.

Ko je prišel iz sobe, je imel v rokah pištolo. Sin ga je skušal zaustaviti, pri čemer je oče ustrelil v strop. Sin je želel očeta razorožiti, med prerivanjem pa je v zgornje prostore na pomoč fantu prišel še oškodovanec. Osumljencu je kljub temu uspelo sprožiti dva strela. Eden je zadel oškodovanca v prsni koš, kar je bilo zanj usodno.

Po streljanju je 44-letnik zbežal iz hiše. Še pred tem je sin očetu uspel odvzeti orožje. Policisti so na kraju zasegli več kosov strelnega orožja in strelivo ter sprožili iskalno akcijo.