Po primorski avtocesti 269 in 292 kilometrov na uro

Včeraj so policisti Postaje prometne policije Koper izvajali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti Trucam na avtocesti A3. Ob 21.26 so med Povirjem in Sežano izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila znamke Ferrari 458 Italija (državljan Avstrije), ki je vozil s hitrostjo 269 km/h. Za kršitev so mu izdali globo 1200 evrov in devet kazenskih točk. Med Razdrtim in Postojno pa so ob 23.16 izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila znamke BMW M8, državljana Slovenije, ki je vozil s hitrostjo 292 km/h. Tudi temu vozniku so izdali plačilni nalog 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Višja ko je hitrost, hujše so posledice prometne nesreče

Neprilagojena hitrost je glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina prometnih nesreč zgodila prav zato. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji – v zadnjih letih se giba okrog 37 odstotkov, opozarjajo policisti. Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih. Skrb vzbuja tudi podatek o alkoholiziranih voznikih, ki vozijo prehitro. Vožnja pod vplivom alkohola in neprilagojena hitrost sta namreč pogosto usodna kombinacija prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Da bi bile naše ceste čim varnejše, moramo poskrbeti predvsem vozniki sami, pozivajo. Dosledno moramo spoštovati cestnoprometne predpise ter ohranjati hitrost v dovoljenih mejah, kot to določajo prometna pravila. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo.