Po prometni nesreči na skuterju Koprčan umrl v bolnišnici

Policisti so po obvestilu o prometni nesreči začeli ogled kraja in ugotavljanje vzroka prometne nesreče. Do popoldanskih ur so pridobili informacije, da je bil 81-letni Koprčan na skuterju, državljan Ukrajine pa v tovornem vozilu. Oba sta vozila v isto smer, po trčenju pa je 81-letnik padel in se hudo poškodoval. Na Spinu so zapisali, da so"gasilci JZ GB Koper, ki so zavarovali kraj dogodka, izpod tovornega vozila rešili motorista in ga predali reševalcem NMP." Odpeljali so ga v bolnišnico, a je bila Policija v popoldanskih urah obveščena, da je umrl."To je na območju Policijske uprave Koper letos prva prometna nesreča s smrtnim izidom,"so še sporočili s PU Koper.