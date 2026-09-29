Po prometni nesreči pri Idriji umrl starejši voznik invalidskega vozička

S PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj popoldne obveščeni, da je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrl starejši moški, ki je bil udeležen v prometni nesreči 18. septembra na območju občine Idrija. Kot smo že poročali, sta bila v nesreči udeležena 25-letni voznik osebnega avtomobila in starejši voznik električnega invalidskega vozička. Ta se po določilih cestnoprometnih predpisov uvršča med lahka motorna vozila.

Nesreča se je zgodila na cesti med Spodnjo Idrijo in Ledinskim Razpotjem. Po do zdaj zbranih podatkih je 25-letni voznik vozil iz smeri glavne ceste proti Ledinskemu Razpotju. Ko je v območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, pripeljal po klancu navzgor, je s prednjim desnim delom vozila trčil v električni invalidski voziček. Z njim se je po cesti pripeljal starejši moški, ki se je vključeval na prednostno cesto. Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Idrija posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija. Poškodovanemu so nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Reševalno vozilo FOTO: Damjan Žibert