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Črna kronika

Po prometni nesreči pri Idriji umrl starejši voznik invalidskega vozička

Idrija, 29. 09. 2026 14.45 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Električni voziček

Starejši moški, ki je bil 18. septembra na regionalni cesti med Spodnjo Idrijo in Ledinskim Razpotjem z električnim invalidskim vozičkom udeležen v prometni nesreči, je včeraj umrl v UKC Ljubljana. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.

S PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj popoldne obveščeni, da je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrl starejši moški, ki je bil udeležen v prometni nesreči 18. septembra na območju občine Idrija.

Kot smo že poročali, sta bila v nesreči udeležena 25-letni voznik osebnega avtomobila in starejši voznik električnega invalidskega vozička. Ta se po določilih cestnoprometnih predpisov uvršča med lahka motorna vozila.

Preberi še 25-letnik trčil v invalidski voziček, starejši moški huje poškodovan

Nesreča se je zgodila na cesti med Spodnjo Idrijo in Ledinskim Razpotjem. Po do zdaj zbranih podatkih je 25-letni voznik vozil iz smeri glavne ceste proti Ledinskemu Razpotju. Ko je v območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, pripeljal po klancu navzgor, je s prednjim desnim delom vozila trčil v električni invalidski voziček. Z njim se je po cesti pripeljal starejši moški, ki se je vključeval na prednostno cesto.

Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Idrija posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija. Poškodovanemu so nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo
FOTO: Damjan Žibert

Moški je zaradi posledic poškodb včeraj umrl. O njegovi smrti je policija obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani bo opravljena sodna obdukcija, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Policisti Policijske postaje Idrija nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po drugem odstavku 323. člena Kazenskega zakonika.

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