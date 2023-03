Po regionalni cesti vozil skoraj 180 km/h

Sevniški policisti so na glavni cesti iz Krškega proti Logu, kjer je s prometnim znakom hitrost omejena na 90 km/h, vozniku osebnega vozila BMW M4 izmerili hitrost 174 km/h. Na PU Novo mesto so pojasnili, da bodo zoper 27-letnega voznika podali obdolžilni predlog na sodišče. Ob tem so dodali, da zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitev določa globo v višini 1200 evrov, voznik pa si prisluži tudi 18 kazenskih točk.

Policisti so na cestah na območju PU Novo mesto sicer letos obravnavali 211 prometnih nesreč, v 55 primerih je bil vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost. Tudi lani je delež prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, znašal 26 odstotkov. Hitrost je tako še vedno eden od glavnih dejavnikov prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Je pa pogosto povezana še z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnja pod vplivom alkohola.

Policisti vse voznike tako pozivajo, naj prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.