Trije še na begu, dva Moldavca in dva neznana napadalca

Policisti, ki preiskujejo rop bankomata v Pliberku, so na območju Črne na Koroškem prijeli 37-letnega Moldavca. Trije so še na begu, dva Moldavca in dve osebi, ki ju še niso identificirali. Policija prebivalce na območju Črne na Koroškem poziva k previdnosti.

Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem danes nadaljujemo z iskanjem oseb, osumljenih napada na bankomat v Pliberku v Avstriji, ki se je zgodil v noči iz nedelje na ponedeljek, je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. "Aktivnosti, sicer v manjšem obsegu kot čez dan, smo izvajali tudi ponoči," je še dodala. "V Mušeniku na območju Črne na Koroškem smo prijeli enega od osumljenih, 37-letnega državljana Moldavije. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo občanu, ki ga je opazil in nas o tem obvestil," je povedala Trbulinova. "Na begu so še štirje osumljeni, dva državljana Moldavije sta identificirana, njuni fotografiji pošiljamo, identiteto dveh pa še ugotavljamo," je dodala. Moldavca sta še na begu, prav tako še dve neidentificirani osebi. FOTO: PU Celje Občane še naprej pozivajo, naj bodo pozorni na prisotnost osumljenih. Če jih opazijo, naj nas takoj pokličejo na telefonsko številko 113.