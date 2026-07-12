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Zgodba se razvija

Ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca

Črnomelj, 12. 07. 2026 13.55 pred eno minuto 4 min branja 22

Avtor:
Ne.M. K.H.
Policijska intervencija v naselju Uršna sela

Skoraj 24 ur je potekalo iskanje oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja. Na novinarski konferenci je policija pojasnila, da je še pred tem storil kazniva dejanja v Kočevju in Gotenici. Policija je med lovom zaprla več cest, širše območje pa je ves dan preletaval tudi policijski helikopter. V akciji so sodelovali tudi pripadniki posebne policijske enote, upravljalci z droni in vodniki policijskih psov. V večernih urah so moškega našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela, po tem ko je v njej zadrževal talca.

Novomeška policija je na novinarski konferenci predstavila podrobnosti dogodka in aktivnosti policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. 

41-letnega državljana Hrvaške so lovili skoraj 24 ur, pri tem so sodelovali policisti, kriminalisti, pripadniki posebnih specialnih enot, upravljalci z droni, vodniki policijskih psov in policijski helikopter. 

Najprej ugrabil voznika, nato drugemu ukradel kombi

OKC Ljubljana je nekaj pred 20. uro prejel obvestilo o ropu na območju Kočevja. "Na parkirnem prostoru prodajalne je neznanec z orožjem zagrozil oškodovancu, ki se je nahajal v kombiju in od njega zahteval, da zapusti vozilo. Storilec je sedel za volan in odpeljal s kraja," je pojasnil Dejan Kink, direktor Policijske uprave Novo mesto. 

Pozneje so ugotovili, da je še pred tem isti storilec izvedel kaznivo dejanje tudi na območju Gotenice. "Z orožjem je grozil drugemu oškodovancu in od njega zahteval, da ga z vozilom odpelje v Kočevje. Ob storitvi kaznivih dejanj ropa in ugrabitve ni bil nihče poškodovan," je poudaril. Ves čas so tako na PU Ljubljana kot na PU Novo mesto potekale aktivnosti za izsleditev storilca, postavljene so bile tudi blokadne točke na glavnih cestnih povezavah iz Kočevja proti Novemu mestu. 

Malo pred 23. uro pa so prejeli tudi klic na pomoč iz Črnomlja. "Kjer se je na bencinski servis s kombijem pripeljal neznani zamaskirani moški, z orožjem zagrozil prodajalcema in od njiju zahteval denar. Odtujil je menjalni denar v višini 600 evrov in tobačne izdelke ter s kraja pobegnil s kombijem," je povedal Kink. 

Iskanje oboroženega roparja na območju Uršjih sel
Iskanje oboroženega roparja na območju Uršjih sel
FOTO: PU Novo mesto

V gozdu napadel policista in jima odvzel orožje in mobilnike

Policisti so nato storilca uspeli locirati na cesti med Črnomljem in Dolenjskimi toplicami. "Začelo se je zasledovanje. Kombi so policisti večkrat poskušali zaustaviti, vendar je z begom nadaljeval. Na območju Uršnih sel je kombi zapustil, peš pobegnil v gozd in streljal. Storilec se je gibal zelo hitro in nepredvidljivo, v gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje ter mobilne telefone," je nadaljeval z opisom dogajanja Kink. 

Pri tem ni bil poškodovan nihče. Storilec pa je po dejanju nadaljeval z begom v notranjost gozda, kjer je nato streljal proti policistom specialne enote. Med begom je odvrgel tudi več predmetov. "V nadaljevanju je storilec še večkrat streljal in nadaljeval z begom po zaraščenem in izjemno težko dostopnem terenu," je dodal. 

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Moški v hiši zadrževal talca

Okoli 16.30 so policisti prejeli klic občana, da so osumljenca opazili v bližini ene izmed stanovanjskih hiš v Uršnih selih. "Policisti so takoj zavarovali območje, kriminalisti pa so se približali objektu. Ugotovili so, da se osumljenec nahaja v hiši, kjer ima stanovalca za talca. S hitrim in odločnim ukrepanjem sta iz hiše uspela rešiti stanovalca, kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so vpadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev," je pojasnil Kink. 

Kriminalisti in policisti vse okoliščine še preiskujejo. Motiv izvršitve kaznivih dejanj za zdaj še ni znan.

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Na Hrvaškem so ga iskali zaradi napada v Pulju

Slovenski policisti so po preverjanju pri hrvaških varnostnih organih in na podlagi najdenih dokumentov ugotovili identiteto moškega. Ugotovili so, da so ga tudi hrvaški varnostni organi zaradi podobnih nasilnih kaznivih dejanj obravnavali tudi policisti. "Nazadnje zaradi oboroženega ropa, ki ga je storil pred prihodom v Slovenijo 9. julija v Pulju, ko je z orožjem napadel oškodovanca in ga pri tem tudi poškodoval," je povedal Kink.

V soboto smo poročali, da naj bi bil po neuradnih informacijah hrvaški državljan nekdanji pripadnik specialne enote. "Hrvaški varnostni organi so ovrgli, da bi bil kakršenkoli pripadnik policijskih sil," pa so danes potrdili na PU Novo mesto.

Gre pa za večkratnega storilca izjemno nasilnih dejanj. "Bil je v dobri telesni kondiciji, agresiven, treniral je borilne veščine, znal je rokovati z orožjem, se zelo hitro in nepredvidljivo gibal po izjemno težkem terenu ter večkrat streljal na policiste. Po informacijah hrvaških varnostnih organov ni bil pripadnik ne vojske ne posebne policije oziroma njihovih specialnih enot," je poudaril Kink.

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KOMENTARJI22

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nebel
12. 07. 2026 15.16
Ga je navsezadnje talec ustrelil in so lahko policisti vstopili, pa se ne govori o taki sramoti naglas?
Odgovori
0 0
12. 07. 2026 15.16
Malo sem pac humorno napisal, ce pa bi ga pihnili pa bi bil ogenj v strehi….te pa si bi bil sam najbolj bogi…policisti pa na j…
Odgovori
0 0
12. 07. 2026 15.12
Ejejeje…oni dan iz Goričkega v Piran,…zaj so jima pištole bek pobrali… naslednjič bodo spet lopovi kazni pisali…
Odgovori
0 0
mužet
12. 07. 2026 15.11
Kaj sta bila policista v gozdu na malici da jima je vzel orožje
Odgovori
0 0
?eso
12. 07. 2026 15.11
In še vedno ne vemo, ali si je ubežnež "sodil sam", so ga policisti ali kar domačini ? No, vsi vpleteni so imeli veliko srečo, da se ni končalo huje, z ranjenimi ali celo mrtvimi. Nekaj maš bi bilo dobro plačati.
Odgovori
0 0
a res1
12. 07. 2026 15.10
A nimajo kakšnega prostora z ozvočenjem, da bi bilo sploh kaj slišat, pa tole prestavljanje mikrofonov, kot 40 let nazaj...
Odgovori
0 0
IKOSS
12. 07. 2026 15.05
Tokratni storilec je ognjeno strelno sredstvo pridobil, očitno brez težav, izven zakonskih okvirov. Nato je uspešno razorožil še policista. Edini, na katere je relativno stroga zakonodaja v zvezi z orožjem ter sorodnimi sredstvi vplivala, so bili tisti, katerim je storilec grozi, jih ogrožal, oziroma jih vzel za talce! Omenjena zakonodaj je nedvomno poskrbela, da so se bile žrtve napadalcu sposobne še težje in manj učinkovito upreti! Prav tako je zavedanje okoliških prebivalcev, da se morebitnemu napadu niso sposobne upreti, povzročila pri njih dodatno nelagodje, celo strah.
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
12. 07. 2026 15.01
Bravo policija
Odgovori
+2
5 3
B1964
12. 07. 2026 14.59
To če bi se zgodilo v Golobovi vladi,bi že Janša skakal,da naj odstopi celo vodstvo policije,vlada in drugi, Mahnič bi že imel lovsko puško v rokah,kaj pa zdaj,vse ok,ali bo kdo odstopil.
Odgovori
+7
11 4
metalika
12. 07. 2026 14.43
Volilec levega pola
Odgovori
-13
3 16
toncek baloncek
12. 07. 2026 14.33
Jah ce sploh ni fizicnih testov za policista ker primankuje kadra kaj pa pricakujemo, pa ko gledas debele boleke in bolike na kaksnih posnetkih ko se bojijo drzat svoje pistole. Takle mamo v sloveniji.
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+10
15 5
bb996
12. 07. 2026 14.54
Kje si bil ti, ki si tako pameten? Škoda, da nisi šel pokazati kako je treba.
Odgovori
+5
10 5
Mk791
12. 07. 2026 14.27
Profesionalci
Odgovori
+6
9 3
Valkidžija
12. 07. 2026 14.25
Ha ,ha. Razorožil kar dva naša policista. In taki naj bi potem varovali državljane?
Odgovori
+7
15 8
Endless
12. 07. 2026 14.43
Policaji pač niso vajeni takšnih primerov in so verjetno delovali v nameri rešiti življenja. So pa zato specialci naredili svoje. Tako da čestitke vsem, da kljub vssmu ni bilo žrtev razen napadalca.
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+4
9 5
bb996
12. 07. 2026 14.57
Ajde pametnjakovič, da te vidimo kako bi ti branil.
Odgovori
+2
4 2
viljuška
12. 07. 2026 15.02
še ena oseba(bb996), ki misli, da je pametna
Odgovori
+2
4 2
Jani.
12. 07. 2026 15.06
Obstaja razlika med policistom in specialcem! Hvalabogu, da brez žrtev. Če bi se polivusta asa pičila, ker sta pač dva pa bi lahko bila škoda nepopravljiva. Bivši specialec ni imel kaj več za izgubit in tak človek je vedno najbolj nevaren.
Odgovori
0 0
kopalisce
12. 07. 2026 14.20
Hrvaski mediji porocajo, da hrvaska specijalna enota potrjuje, da osumljeni nikoli ni bil clan specialnih enot.
Odgovori
+6
10 4
AndyM
12. 07. 2026 14.16
Kako je ta tip ogaben! Pa naj govori karkoli...
Odgovori
+7
8 1
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