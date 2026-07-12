Ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca

Novomeška policija je na novinarski konferenci predstavila podrobnosti dogodka in aktivnosti policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. 41-letnega državljana Hrvaške so lovili skoraj 24 ur, pri tem so sodelovali policisti, kriminalisti, pripadniki posebnih specialnih enot, upravljalci z droni, vodniki policijskih psov in policijski helikopter.

Najprej ugrabil voznika, nato drugemu ukradel kombi

OKC Ljubljana je nekaj pred 20. uro prejel obvestilo o ropu na območju Kočevja. "Na parkirnem prostoru prodajalne je neznanec z orožjem zagrozil oškodovancu, ki se je nahajal v kombiju in od njega zahteval, da zapusti vozilo. Storilec je sedel za volan in odpeljal s kraja," je pojasnil Dejan Kink, direktor Policijske uprave Novo mesto. Pozneje so ugotovili, da je še pred tem isti storilec izvedel kaznivo dejanje tudi na območju Gotenice. "Z orožjem je grozil drugemu oškodovancu in od njega zahteval, da ga z vozilom odpelje v Kočevje. Ob storitvi kaznivih dejanj ropa in ugrabitve ni bil nihče poškodovan," je poudaril. Ves čas so tako na PU Ljubljana kot na PU Novo mesto potekale aktivnosti za izsleditev storilca, postavljene so bile tudi blokadne točke na glavnih cestnih povezavah iz Kočevja proti Novemu mestu. Malo pred 23. uro pa so prejeli tudi klic na pomoč iz Črnomlja. "Kjer se je na bencinski servis s kombijem pripeljal neznani zamaskirani moški, z orožjem zagrozil prodajalcema in od njiju zahteval denar. Odtujil je menjalni denar v višini 600 evrov in tobačne izdelke ter s kraja pobegnil s kombijem," je povedal Kink.

Iskanje oboroženega roparja na območju Uršjih sel FOTO: PU Novo mesto

V gozdu napadel policista in jima odvzel orožje in mobilnike

Policisti so nato storilca uspeli locirati na cesti med Črnomljem in Dolenjskimi toplicami. "Začelo se je zasledovanje. Kombi so policisti večkrat poskušali zaustaviti, vendar je z begom nadaljeval. Na območju Uršnih sel je kombi zapustil, peš pobegnil v gozd in streljal. Storilec se je gibal zelo hitro in nepredvidljivo, v gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje ter mobilne telefone," je nadaljeval z opisom dogajanja Kink. Pri tem ni bil poškodovan nihče. Storilec pa je po dejanju nadaljeval z begom v notranjost gozda, kjer je nato streljal proti policistom specialne enote. Med begom je odvrgel tudi več predmetov. "V nadaljevanju je storilec še večkrat streljal in nadaljeval z begom po zaraščenem in izjemno težko dostopnem terenu," je dodal.

Moški v hiši zadrževal talca

Okoli 16.30 so policisti prejeli klic občana, da so osumljenca opazili v bližini ene izmed stanovanjskih hiš v Uršnih selih. "Policisti so takoj zavarovali območje, kriminalisti pa so se približali objektu. Ugotovili so, da se osumljenec nahaja v hiši, kjer ima stanovalca za talca. S hitrim in odločnim ukrepanjem sta iz hiše uspela rešiti stanovalca, kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so vpadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev," je pojasnil Kink. Kriminalisti in policisti vse okoliščine še preiskujejo. Motiv izvršitve kaznivih dejanj za zdaj še ni znan.

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