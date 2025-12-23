Po Sloveniji kradli kontejnerje, 44-letnik v priporu

Sevniški policisti, ki so od začetka novembra preiskovali tatvino nakladalnega kontejnerja z dvorišča tamkajšnjega podjetja, so nazadnje pomagali razrešiti še vrsto drugih podobnih primerov, je sporočila predstavnica novomeške Policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Zbrali so dovolj dokazov za sum, da je storilec 44-letnik z območja Slovenske Bistrice. Izkazalo se je tudi, da so bila podobna kazniva dejanja izvršena na območju policijskih postaj Ribnica, Kočevje in Šentjernej. Nadaljnja preiskava, v katero so se vključili tudi novomeški in celjski kriminalisti, je potrdila sume, da so storilci v vseh primerih isti. Delovali so na območju celotne Slovenije.

Policisti in kriminalisti so v naslednjem koraku preiskave pridobili dovoljenje za hišno preiskavo, ki so jo opravili na območju Policijske uprave Maribor. Pri tem so našli in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku.

"Prav tako je bilo najdenih in zavarovanih več predmetov, ki kažejo na izvršitev več drugih kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin na širšem območju Slovenije. Med drugim je bilo zaseženih tudi 12 novih motornih žag znamke Husqvarna, ki izvirajo iz kaznivega dejanja velike tatvine na škodo pravne osebe z območja Maribora," je dodala Drenik Rangusova. Kot je pojasnila, so bili mariborski policisti o kraji obveščeni 16. decembra, motorne žage pa so bile najdene in zasežene neposredno po izvršitvi kaznivega dejanja.

44-letnemu osumljencu kaznivih dejanj je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Preiskava se nadaljuje.