Črna kronika
Črna kronika

Po Sloveniji kradli kontejnerje, 44-letnik v priporu

Sevnica, 23. 12. 2025 08.20

Avtor:
D.L.
Policija (splošna)

Sevniški policisti so zaključili preiskavo tatvin nakladalnih kontejnerjev in razvozlali še več podobnih primerov po Sloveniji. Vpleten naj bi bil 44-letnik iz okolice Slovenske Bistrice, pri čemer so kriminalisti našli tudi dokaze za obsežnejše tatvine, vključno z novimi motornimi žagami. Osumljencu je bila odvzeta prostost.

Sevniški policisti, ki so od začetka novembra preiskovali tatvino nakladalnega kontejnerja z dvorišča tamkajšnjega podjetja, so nazadnje pomagali razrešiti še vrsto drugih podobnih primerov, je sporočila predstavnica novomeške Policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Zbrali so dovolj dokazov za sum, da je storilec 44-letnik z območja Slovenske Bistrice. Izkazalo se je tudi, da so bila podobna kazniva dejanja izvršena na območju policijskih postaj Ribnica, Kočevje in Šentjernej. Nadaljnja preiskava, v katero so se vključili tudi novomeški in celjski kriminalisti, je potrdila sume, da so storilci v vseh primerih isti. Delovali so na območju celotne Slovenije.

Policisti in kriminalisti so v naslednjem koraku preiskave pridobili dovoljenje za hišno preiskavo, ki so jo opravili na območju Policijske uprave Maribor. Pri tem so našli in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku.

"Prav tako je bilo najdenih in zavarovanih več predmetov, ki kažejo na izvršitev več drugih kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin na širšem območju Slovenije. Med drugim je bilo zaseženih tudi 12 novih motornih žag znamke Husqvarna, ki izvirajo iz kaznivega dejanja velike tatvine na škodo pravne osebe z območja Maribora," je dodala Drenik Rangusova. Kot je pojasnila, so bili mariborski policisti o kraji obveščeni 16. decembra, motorne žage pa so bile najdene in zasežene neposredno po izvršitvi kaznivega dejanja.

44-letnemu osumljencu kaznivih dejanj je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Preiskava se nadaljuje.

tatvine kontejnerji policija pripor motorne žage

Priprli 42-letnika, ki je proizvajal bonbone in čokoladice s THC

Bigbadjohn
23. 12. 2025 09.35
Hja, vprašati se je treba, kdo daje kruh pravnikom- poštenjaki gotovo ne...
Odgovori
+1
1 0
Omizje
23. 12. 2025 09.35
če bi bi upleten rom jih bi bilo pa 500
Odgovori
0 0
Panter 63
23. 12. 2025 09.31
To je večji problem kakor ena zabava na Hrvaškem..Tam 200 komentarjev, tukaj nobeden. Zanimivo, a ne.
Odgovori
-1
0 1
