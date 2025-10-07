Svetli način
Črna kronika

Po smrti 82-letnika v Celju se je mladoletnik sam javil Policiji

Celje, 07. 10. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 20 minutami

Avtor
M.P.
Mladoletnik, ki je osumljen povzročitve hude telesne poškodbe starejšemu občanu, zaradi katere je ta umrl, se je Policiji javil sam. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, so mladoletniku v ponedeljek popoldan odvzeli prostost.

Mladoletnik do smrti poškodoval 82-letnika
Mladoletnik do smrti poškodoval 82-letnika FOTO: Bralec

Kot smo poročali, se je v soboto na območju Celja zgodil incident, zaradi katerega je umrl 82-letni moški. Mlajša fanta in dekle so na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega, eden od mladoletnikov pa ga je po podatkih Policije udaril, zaradi česar je moški padel in z glavo udaril ob tla. 82-letnik je obležal, poškodovanega pa so ga kasneje z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrl.

Policisti so na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, pozvali mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje. Kar se je v ponedeljek tudi zgodilo.

Preberi še Mlajši fant naj bi v Celju udaril 82-letnika, ki je po poškodbah umrl

"Mladoletnik, osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl starejši občan, se je sam javil Policiji," so sporočili. V popoldanskih urah so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje nadaljujejo s preiskovalnimi dejanji.

policija celje nasilje smrt
