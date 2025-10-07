Po smrti 82-letnika v Celju se je mladoletnik sam javil Policiji

Kot smo poročali, se je v soboto na območju Celja zgodil incident, zaradi katerega je umrl 82-letni moški. Mlajša fanta in dekle so na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega, eden od mladoletnikov pa ga je po podatkih Policije udaril, zaradi česar je moški padel in z glavo udaril ob tla. 82-letnik je obležal, poškodovanega pa so ga kasneje z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrl.

Policisti so na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, pozvali mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje. Kar se je v ponedeljek tudi zgodilo.