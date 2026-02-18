Naslovnica
Črna kronika

Po smrti 82-letnika tožilstvo za mladoletnika predlagalo vzgojni ukrep

Celje, 18. 02. 2026 14.26 pred 18 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Mladoletnik do smrti poškodoval 82-letnika

Državno tožilstvo v Celju je za mladoletnika, ki je osumljen povzročitve posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je oktobra lani umrl 82-letni moški, sodišču predlagalo vzgojni ukrep. Ker gre za mladoletnika, bo sojenje potekalo za zaprtimi vrati.

Po neuradnih podatkih Dela naj bi mladoletnik že bil kazensko odgovoren, torej starejši od 14 let.

Oktobra lani so mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju v Celju srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrl.

Mladoletnik se je dva dni po dogodku sam javil policiji. Po razgovoru z drugima dvema mladoletnikoma so zaradi suma kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe osumljenega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor.

smrt celje mladoletnik

Voznik pod vplivom drog trčil v kolono vozil

