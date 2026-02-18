Po smrti 82-letnika tožilstvo za mladoletnika predlagalo vzgojni ukrep

Po neuradnih podatkih Dela naj bi mladoletnik že bil kazensko odgovoren, torej starejši od 14 let.

Oktobra lani so mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju v Celju srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrl.

Mladoletnik se je dva dni po dogodku sam javil policiji. Po razgovoru z drugima dvema mladoletnikoma so zaradi suma kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe osumljenega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor.