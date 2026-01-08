Po smrti otroka Policija preiskuje sum kaznivega dejanja

V Šmartnem pri Litiji je v sredo prišlo do tragične nesreče. Po navedbah Generalne policijske uprave je 45-letni voznik tovornega vozila peljal v smeri vhoda v športno dvorano osnovne šole in pri zavijanju desno trčil v devetletnega otroka, ki se je takrat gibal ob desni strani tovornega vozila. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

"Vse okoliščine prometne nesreče, smer in stran vožnje oziroma manever vozila, hoja pešca, kot tudi druge okoliščine, povezane z dogodkom, so stvar zbiranja obvestil ter preiskave suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper varnost javnega prometa, ki še intenzivno poteka," so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Pri ogledu sta sodelovala preiskovalni sodnik in tožilec, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave na policiji ne morejo pojasnjevati. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.