Po smrti peške policija išče očividce

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, če to lahko stori varno, in je z vozilom trčil v peško, ki se je huje poškodovala. Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder so v torek sporočili, da je umrla. Policija vse okoliščine še preverja.