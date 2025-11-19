Svetli način
Po smrti peške policija išče očividce

Izola, 19. 11. 2025 13.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo med 34-letnim državljanom Kosova, ki je bil voznik osebnega vozila, in 77-letno peško iz Izole. Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče policija prosi vse, ki so videli potek prometne nesreče, predvsem pa gibanje peške, da posredujejo informacije na številko 113 ali 080 1200.

Policija FOTO: POP TV

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, če to lahko stori varno, in je z vozilom trčil v peško, ki se je huje poškodovala. Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder so v torek sporočili, da je umrla. Policija vse okoliščine še preverja.

Preberi še 77-letnica, ki jo je v Izoli zbil voznik avtomobila, umrla
