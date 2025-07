Po smrti ženske, ki je umrla zaradi več ugrizov psov, ovadili 50-letnika

Ženska je umrla 27. maja na območju Miklavža na Dravskem polju. "Ob prihodu policistov na kraj je bila opažena mrtva 84-letna ženska, ob njej pa so se nahajali trije psi," so sporočili mariborski policisti.

Dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru je za pokojno odredil sodno obdukcijo. Ugotovili so, da je pokojna umrla zaradi več ugrizov in posledične izkrvavitve.

"Kriminalisti so pri preiskavi navedenega dogodka zbrali dovolj dokazov, da so zoper 50-letnega moškega, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po 118. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo," so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.