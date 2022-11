Po spletu krožijo sporočila 'lažne' Policije, ki vas obtožuje hudih kršitev

Policisti opozarjajo, da gre za lažno sporočilo, ki s slovensko Policijo in ministrstvom za notranje zadeve oziroma Europolom in drugimi ustanovami nima nobene povezave. Policisti domnevajo, da so nepridipravi sporočilo poslali na večje število naslovov, da bi vzpostavili kontakt in v nadaljevanju izsiljevali naslovnika.

"Sicer pa v Policiji pogosto opozarjamo, da so tovrstna izsiljevanja v zadnjem obdobju zelo pogosta, storilci pa z elektronskimi sporočili ter zlorabo imen in simbolov javnih institucij, kot je to tudi v tem primeru, naslavljajo širši spekter naslovnikov," pojasnjujejo na PU Nova Gorica. Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, policisti predlagajo, da ga obravnavate kot vsako drugo neželeno pošto, se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala. Ob tem opozarjajo še, da so v številnih elektronskih sporočilih kot podpisniki navedeni vodstveni delavci Policije, ki prejemnike pozivajo, naj se odzovejo na poslano ponudbo in odprejo pripete datoteke. "Nikar ne odpirajte škodljivih priponk," dodajajo.