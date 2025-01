Očitki o grobem ravnanju policistov na mejnem prehodu: kaj se je zgodilo?

Posnetek, na katerem je govor v albanščini, Policiji očita diskriminatorno ravnanje in izpostavlja tudi vlečenje za lase, do katerega naj bi prišlo med ruvanjem. V incident naj bi bili vpleteni potniki iz avtomobilov z albanskimi in italijanskimi registrskimi oznakami, mejni prehod pa naj bi nato zaparkirali v znak protesta zaradi grobega ravnanja.

Policija je za 24ur.com pojasnila, da sta 7. januarja ob 12.35 sta na začasni mejni prehod Starod pripeljala 33- in 38-letna državljana Albanije. Pri izvajanju mejne kontrole so policisti na podlagi njunih listih ugotovili, da ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Republiko Slovenijo, zato so jima vstop zavrnili.

Kot pojasnjujejo na PU Koper, sta iz protesta zaradi zavrnitve vstopa v državo začela na območju mejnega prehoda ovirati cestni promet tako, da sta svoji vozili parkirala na vstopni stezi, v neposredni bližini kabine za opravljanje mejne kontrole, in vozili zapustila. "Z zavrnitvijo vstopa se nista strinjala in nista želela umakniti vozil z vstopne steze, na ta način sta onemogočila drugim potnikom vstop v Republiko Slovenijo," pravijo na Policiji.

Zaradi tega je bil promet začasno preusmerjen na drugo vstopno stezo, da je nemoteno potekal in ni prihajalo do zastojev ter da so ostali potniki lahko nemoteno prečkali državno mejo, dodajajo. Policisti so kršiteljema izrekli globo po Zakonu o cestah.

Ker osebi, ki sta bili v policijskem postopku, nista upoštevali navodil in odredb policistov, ki so opravljali mejno kontrolo, so jima policisti izrekli globo tudi zaradi kršitve Zakona o nadzoru državne meje. Izrečene globe sta kršitelja poravnala na kraju prekrškov. Naknadno sta si pridobila dodatne listine, s katerima sta izkazala potrebne pogoje za vstop v Republiko Slovenijo. Policisti so jima po preveritvi listin in plačilu globe dovolili vstop v Republiko Slovenijo, še pojasnjujejo.



Direktorica PU Koper je odredila strokovni nadzor, v sklopu katerega bo komisija preverila vse okoliščine tega postopka, so še pojasnili na PU Koper.