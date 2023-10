Po sporu na terasi lokala zabodel 47-letnika in pobegnil

Policiste so o dogodku obvestili okoli 20.30. Poškodovanemu so pristojni takoj nudili pomoč in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo.



Znani storilec je s kraja pobegnil peš. Policisti ga še iščejo. Sporočili so, da je osumljen kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. "Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Ko bo znanih več okoliščin, bomo obvestilo dopolnili," so sporočili v izjavi za javnost.