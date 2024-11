Po sporu napadel s kovinskim predmetom, dan prej ukradel vzmetnico

Kranjski policisti so v petek okoli 10. ure dobili obvestilo o verbalnem sporu, ki je prerasel v nasilje. Eden od sprtih moških je namreč odšel domov po kovinski predmet in z njim drugega hudo telesno poškodoval, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Zatem je stopil še do avtomobila oškodovanca in ga z istim predmetom poškodoval po sprednjem delu. Povzročil je za okoli 5000 evrov škode.

Poškodovanemu je prvo pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Med preiskavo se je izkazalo, da je osumljenec dan prej, v četrtek okoli 15. ure, "nakupoval" v trgovini s pohištvom na območju Kranja. Izbral si je vzmetnico, ki pa je ni nameraval plačati. "Prodajalec je šel za njim, ga na to opozoril, osumljeni pa mu je zagrozil z napadom na življenje in telo, nakar se je prodajalec umaknil in poklical policijo," je pojasnil Brajič, ki je dodal, da tega dne osumljenec sicer ni bil izsleden, je pa bil podan njegov podrobni opis. Policija dogodek obravnava kot roparsko tatvino.

Policija je pri osumljencu opravila hišno preiskavo in poleg ukradene vzmetnice, ki so jo že vrnili lastniku, našla tudi kovinski predmet, ki ga je uporabil v napadu. Prav tako so zasegli več drugih predmetov, pomembnih za nadaljnji predkazenski postopek.

35-letnika so privedli pred preiskovalno sodnico, ki je zanj odredila pripor. Osumljen je kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.

Osumljeni je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po prvem odstavku 123. člena, poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena ter roparske tatvine po prvem odstavku 207. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Zagrožene kazni segajo vse do 10 let zapora.