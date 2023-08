Po sporu pred lokalom izstrelil osem nabojev

Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da se je 58-letni moški v gostinskem lokalu sprl z drugim gostom lokala ter se po tem odpeljal s kraja. Čez nekaj časa se je z vozilom vrnil pred lokal, kjer je s pištolo kalibra 7,62 v neznani smeri izstrelil najmanj osem nabojev in se odpeljal. Zaradi izstreljenih nabojev ni bil nihče telesno poškodovan.

Kriminalisti in policisti so takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti za izsleditev osumljenca, ki so ga nato izsledili in prijeli na naslovu bivanja.