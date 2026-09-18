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Črna kronika

Po sporu se je vrnil, s kršitvijo nadaljeval, policija ga je pridržala

Škofja Loka, 18. 09. 2026 09.39 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Prevzem novih policijskih vozil

V četrtek zvečer so se na območju Škofje Loke sprli trije moški, med njimi je bil tudi 50-letnik z nevarnim predmetom, ki je ogrožal druga dva. Ko je na kraju Policija zbirala obvestila, se je osumljenec vrnil in se začel nedostojno vesti. Ker ni odnehal, ga je policija pridržala.

Moški so se sprli okoli 18.45, policija pa še zbira obvestila o 50-letniku, ki je z nevarnim predmetom ogrožal druga dva.

"Osumljeni se je med zbiranjem obvestil od oškodovancev vrnil nazaj na kraj in se začel nedostojno vesti na javnem kraju ter s kršitvijo ni prenehal, prav tako ni upošteval zakonitih odredb policistov, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur. Policisti za to dejanje zoper njega vodijo prekrškovni postopek," so sporočili kranjski policisti.

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KOMENTARJI1

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Deathstar
18. 09. 2026 09.45
Loka ga poka... eni in isti đankiji... In ja, spet stari znanec policije....
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