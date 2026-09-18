Po sporu se je vrnil, s kršitvijo nadaljeval, policija ga je pridržala

Moški so se sprli okoli 18.45, policija pa še zbira obvestila o 50-letniku, ki je z nevarnim predmetom ogrožal druga dva.

"Osumljeni se je med zbiranjem obvestil od oškodovancev vrnil nazaj na kraj in se začel nedostojno vesti na javnem kraju ter s kršitvijo ni prenehal, prav tako ni upošteval zakonitih odredb policistov, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur. Policisti za to dejanje zoper njega vodijo prekrškovni postopek," so sporočili kranjski policisti.