V sporu med 61- in 59-letnikom so policisti posredovali nekaj čez 11. uro. Zračno puško so zasegli, o vseh okoliščinah dogodka pa še zbirajo obvestila.

Zoper 61-letnika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo (ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru), so še sporočili s PU Kranj.